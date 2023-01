„Stand up for Art“ ist eine neue Kultur-Comedy-Mix-Show: Gemeinsam mit wechselnden prominenten Gästen besucht die Podcasterin, Moderatorin und Entertainerin Ariana Baborie Museen in ganz Deutschland. Dabei erleben sie neben der Kunst auch Auftritte der lustigsten Comedy-Talents Deutschlands.

In den Stand-Ups interpretieren die Talente kritisch bis liebevoll die Biographie und das Werk der Künstler:innen und stellen alles in Frage, was man über Kunst und den musealen Raum bisher denken durfte.

In sechs Folgen besucht Ariana Baborie je eine Einzelausstellung aus unterschiedlichen Bereichen der Kunstgeschichte. Bei Vincent van Gogh und Claude Monet taucht sie in den farbenfrohen Impressionismus ein. Bei Frida Kahlo entdeckt sie Leid und Leidenschaft. Christo und Jeanne-Claude fesseln mit riesigen Kunstwerken. Andy Warhol beeindruckt mit Suppendosen und bei Banksy funktioniert Streetart auch im musealen Raum großartig.