Björn im Schulgarten: Da haben wir den Salat!

Viel für wenig - Clever kochen mit Björn Freitag. . 44:31 Min. . Verfügbar bis 04.11.2029. WDR.

Im Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen bauen die Schüler und Lehrer im Biologieunterricht jede Menge Gemüse an. Es wächst so viel, dass ihnen die Ideen ausgehen, was man mit dem vielen Gemüse machen kann. Die perfekte Gelegenheit für Spitzenkoch Björn Freitag, mit Rezepten auszuhelfen.