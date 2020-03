WDR lässt mit #herzleuchten Fenster strahlen

Unser Leben spielt sich im Moment vor allem zuhause ab. Das ist für viele sehr einsam, lassen Sie uns lieber gemeinsam sein. Zeigen Sie, wie sehr Ihr Herz leuchtet: für die Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, für die unzähligen Menschen, die helfen gegen das Virus zu kämpfen und die unsere Versorgung sichern.

Es ist eine schwere Zeit, die es so noch nie gab. Aber unser Herz pocht, wenn wir an all die Helden denken, die helfen, diese Herausforderung zu meistern. Seien Sie dabei und zeigen Sie der Welt Ihr #herzleuchten.

Stand: 23.03.2020, 08:12