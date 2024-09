Regionale Länderküche Bremen und Niedersachsen

Heute geht es wieder mal auf kulinarische Reise. Die beiden Fernsehköche Martina und Moritz nehmen Sie mit in den Norden unserer Republik, nach Niedersachsen und Bremen. Hier ist das Land meist flach, der Blick reicht über das Meer weit zum Horizont, und im Herbst und Winter haben Stürme hier freie Bahn. Kein Wunder, dass es dort herzhaft zugeht. Die Küche ist handfest, einfach, aber immer würzig! So haben Martina und Moritz den Labskaus für sich entdeckt, eine Art Eintopf, mit dem die Seeleute sich früher auf hoher See gestärkt haben. Allerdings haben die beiden den Klassiker ein wenig modernisiert und feiner gemacht. Sie servieren außerdem Aal- und Krabbenbrot und verraten, was Froschlenden sind, und empfehlen Speckdicken. Und was Süßes mit Äpfeln gibt es zum Dessert.