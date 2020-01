Das deftige Hauptgericht ist ein Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti. Wie für das Schweizer Originalgericht verwendet Björn Freitag Kalbfleisch. Das Fleisch erst kurz vor der Zubereitung in Faserrichtung in Stücke schneiden – so wird es extra zart.

Der Koch nimmt für das Anbraten am liebsten eine gußeiserne Pfanne oder eine Edelstahlpfanne – das gibt schönere Röstaromen, als bei einer Teflonpfanne.