Nicht hängen lassen – Auf zur gesunden Haltung!

Idealerweise sollte sich unser Körper ‚im Lot‘ befinden, bei aufrechter Haltung sind dabei Kopf und Rumpf in einer Linie über dem Becken – das gilt sowohl im Stehen als auch im Sitzen. In dieser Haltung verbraucht die Rumpfmuskulatur möglichst wenig Energie, um seine aufrechte Position zu halten. Geht man aus dem Lot heraus, verschiebt also den Körperschwerpunkt, indem man sich zum Beispiel mit hängenden Schultern nach vorne beugt, fängt die Rumpfmuskulatur an, überdurchschnittlich zu arbeiten, um diese ‚Abweichung‘ auszugleichen. So soll verhindert werden, dass der gesamte Körper nach vorne oder zur Seite kippt.

Steht oder sitzt man permanent nicht aufrecht ohne eine Grundspannung im Rumpf, sondern lässt sich stattdessen hängen, kann das zu muskulären Dysbalancen führen. Mit der Zeit stellen sich oftmals Beschwerden wie Rücken- oder Nackenschmerzen ein. Die Folge: Betroffene nehmen eine Schonhaltung ein, die Muskulatur passt sich der Fahlhaltung konstant an. Ausdauer und Kraft nehmen in dem Bereich ab.

Auch der stundenlange Blick auf das Handydisplay ist für die Nackenmuskulatur eine extreme Belastung: Wird der Kopf z.B. um 45 Grad nach vorne gebeugt, entspricht das einer Belastung von 20-25 kg. Im Durchschnitt nutzen Handy-Nutzer ihr Smartphone täglich über 3 Stunden und 40 Minuten. Bei falscher Haltung kann eine solche Belastung auf Dauer Folgen haben.

Haltungsschwäche erkennen

Oftmals geht mit einer Fehlhaltung auch eine Haltungsschwäche einher. Ob bereits eine Haltungsschwäche erkennbar ist, zeigt der sogenannte ‚Matthiass-Test‘. Dazu stellt man sich aufrecht hin, die Handflächen zeigen nach oben, der Rumpf soll stabil gehalten werden: das über 30 Sekunden mit geschlossenen Augen - und ohne dabei zu schwanken. Ist die stabilisierende Rumpfmuskulatur (Bauch- und Rückenmuskulatur) dazu zu schwach, spricht man von einer Haltungsschwäche.