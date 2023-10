Kribbeln in den Fingern – so bekommen Sie Ihre Hände wieder in den Griff 

Der Nervus medianus wird auch Mittelarmnerv genannt. Als einer der wichtigsten Armnerven versorgt er Teile des Unterarms, der Hand und der Finger. Sein Name stammt daher, dass er im Gegensatz zu den beiden anderen wichtigen Armnerven, dem Nervus ulnarius und Nervus radialis, relativ in der Mitte des Armes verläuft. Der Nerv besteht aus zwei unterschiedlichen Arten von Fasern, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Die eine Art Fasern transportiert sogenannte sensible Informationen von der Haut und den Gelenken in Richtung Rückenmark und Gehirn, also Informationen der Empfindung. Die zweite Art Fasern transportiert motorische Informationen, also Informationen der Bewegung, vom Gehirn zu den Armmuskeln. Auf dem Weg von der Achsel zum Handgelenk verläuft der Nervus medianus an der Innenseite des Oberarms und wandert dann durch den Unterarm bis in die Handfläche. Am Handgelenk muss er eine Engstelle passieren. Das ist der sogenannte Karpaltunnel.

Wenn der Nerv dort zu wenig Platz hat und eingeengt wird, kann er nicht richtig arbeiten – die Informationen also nicht richtig weiterleiten. Ist die Einengung nur vorübergehend, etwa durch ungewohnte oder ungünstige Haltung des Handgelenks, können die Symptome nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Doch hat der Nerv dauerhaft zu wenig Platz, kann er langfristig geschädigt werden. Obwohl der Nervus medianus an unterschiedlichen Stellen in seinem Verlauf geschädigt werden kann, ist das Karpaltunnelsyndrom die häufigste Störung.