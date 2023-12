Die Carolin Kebekus Show - Best-of der Herbststaffel 2023

Stand: 14.12.2023, 07:16 Uhr

Zahlreiche Höhepunkte "DCKS" werden in diesem Zusammenschnitt von Carolin Kebekus noch einmal präsentiert. Dazu zählt ein Film mit dem vielversprechenden Titel "Arbeitskreis Geburt", eine nüchterne, musikalische Darbietung von Trinkliedern mit Hugo Egon Balder am Klavier und eine Folge "Terra DCKS - Vergessene Heldinnen der Geschichte", in der die Erfolgsgeschichte der Erfinderin der Router-Passwörter erzählt wird.