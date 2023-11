Video starten, abbrechen mit Escape Die Carolin Kebekus Show | 16. November 2023 Die Carolin Kebekus Show . . 43:21 Min. . UT . Verfügbar bis 16.11.2025. WDR. Von Claudius Pläging.

Die Carolin Kebekus Show - Folge 28/2023

Stand: 20.11.2023, 09:01 Uhr

Carolin Kebekus befasst sich in dieser Ausgabe ihrer Show mit einem Internetphänomen, das eigentlich gar keines ist. Es geht um "ICKS", kuriose Eigenschaften einer Person, die andere in den Wahnsinn treiben. Beim Dating können diese kleinen Auffälligkeiten dazu führen, das jegliches Interesse am Gegenüber schlagartig verloren geht. Zu Gast in der Sendung ist Collien Ulmen-Fernandes.