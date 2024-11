Die Carolin Kebekus Show - Mit Laura Larsson

Stand: 15.11.2024, 09:07 Uhr

Wer in der Provinz aufgewachsen ist, der kennt sie: sogenannte "Ortskontrollfahrten". Dahinter stecken ziellose Autotouren durch Regionen, in denen sonst nichts los ist. In der neuen Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" erwartet das Publikum eine ganz besondere Ortskontrollfahrt mit Laura Larsson, Podcasterin und Comedienne.