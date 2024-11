Von der Pianoversion von "How much is the fish?" bis hin zur Metalversion von "Shake it off" - die Coverwelt kennt keine Grenzen.

Daneben hat Carolin auch noch einen eher ungebetenen Gast: In den Kulissen des Studios hat sich - wie wohl derzeit überall in Deutschland-– eine Nosferatu-Spinne eingenistet. Diese fühlt sich dort mittlerweile so wohl, dass sie sich aus Streichhölzern und Reißzwecken ein eigenes kleines Late-Night-Studio gebaut hat. Von dort aus präsentiert sie ihrem Publikum, was sie diese Woche so im Netz gefunden hat.

Auch die anstehenden Neuwahlen gehen nicht spurlos an der "Carolin Kebekus Show" vorbei: Carolin hilft den Parteien bei der Suche nach einem passenden Wahlkampfsong.

