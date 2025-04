Gemeinsam mit ihrem Gast, Tagesthemen-Moderator und Amerika-Kenner Ingo Zamperoni, spricht Carolin Kebekus über die neuesten Entwicklungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen und komplizierte Familienverhältnisse. Dazu versucht Ingo Zamperoni, in unserem Spiel "Good Lück!" an der strengen Grenzbeamtin Carolin vorbei in die USA zu kommen und beweist sich dabei im Improvisieren.

In ihrer neuen Rubrik "Feminismus Carometer" schaut Carolin humoristisch ganz genau hin, wie es eigentlich dem Feminismus auf der Welt gerade geht: Was ist gut gelaufen und was leider nicht?

Carolins Kollegin Marie Lina Smyrek widmet sich 75 Sekunden lang dem 75. Geburtstag der ARD mit einer Extra-Ausgabe ihrer Rubrik "Marie Linas Minute", in der sie die ARD auf ihre Konkurrenzfähigkeit testet.

Die neue Staffel "Die Carolin Kebekus Show" - ab 10. April, immer donnerstags um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten. Die Sendungen werden freitags nach dem Kölner Treff im WDR Fernsehen wiederholt.

Ganzjährig gibt es zusätzliche Online-Clips von "DCKS" in der ARD Mediathek und unter @dckshow bei Instagram und TikTok.