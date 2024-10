"Die Carolin Kebekus Show" startet frisch aus der Babypause

In der ersten Sendung feiert Carolin Kebekus ganz ungefiltert den ewigen Kreis des Lebens - vom Wunder der Geburt bis zum Starrsinn des Alters. Mit ihr feiert "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth. Er tritt in mehreren Spielen, die im allerweitesten Sinn mit seiner eigenen Sendung zu tun haben, gegen die Gastgeberin an.

"Die Carolin Kebekus Show“"wird ab dem 24. Oktober 2024 zehn Mal in Folge am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten zu sehen sein. Die Sendungen werden freitags nach dem Kölner Treff im WDR Fernsehen und ab 28. November donnerstags um 21 Uhr in ONE wiederholt. Und 2025 kann sich das Publikum auf noch mehr "DCKS" freuen. Dann geht es mit 22 aktuellen Ausgaben weiter!

Und wie immer gibt’s für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganzjährig zusätzlichen Online-Content von "DCKS" in der ARD Mediathek und unter @dckshow bei Instagram und TikTok.

Produziert wird „Die Carolin Kebekus Show“ von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte.