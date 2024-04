Ausflugstipps für die Maifeiertage

Trethausboote mieten

Für die Trethausboote braucht man keinen Bootsführerschein, denn sie werden durch Muskelkraft angetrieben. Man muss strampeln, um vorwärts zu kommen. In langsamer Geschwindigkeit geht es die Ruhr runter. Rechts und links der Ruhr gibt es viel zu sehen, ob Kultur oder einfach nur grüne Landschaft. Die Boote heißen Escargot, also Schnecke, weil sie sich nur langsam auf dem Wasser fortbewegen. Sie bieten Platz für vier Personen. Wem das Fahrradfahren auf dem Wasser zu anstrengend wird, kann auch zur Not einen Außenbordmotor anwerfen.