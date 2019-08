Video: Bustour Tag 1: Saurat

Aktuelle Stunde. . 07:28 Min. . WDR.

Vor 15 Jahren wagte Familie Höver aus Gummersbach den Absprung, sie kaufte sich ein paar alte Mauern irgendwo in den Pyrenäen. Und vor 15 Jahren war Christian Dassel auch schon auf Bustour - und hat die Hövers damals besucht. Und weil er in diesem Jahr ganz in der Nähe vorbeikommt, hat er sich gedacht, mal sehen, was aus ihnen und ihrem alten Gemäuer geworden ist. | video