Audio: #2021JLID: Ein neuer Podcast zum Festjahr

Seit Hunderten von Jahren leben Juden in Deutschland. Was aber ihre Geschichte ausmacht, wie ihr Leben heute aussieht - das wissen die wenigsten Nicht-Juden. Es gibt also Nachholbedarf, finden Mirna Funk, Shelly Kupferberg und Miron Tenenberg, und reden im Podcast #2021JILD über all das und mehr. | audio