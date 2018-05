Weltpolitik in der Halle Münsterland

Es ging um die Krisen in der Welt, um Trumps Aufkündigung des Atomabkommens und um Fluchtursachen. Keine leichten Themen. Doch ganz dem Leitwort des Katholikentags "Suche Frieden" entsprechend, ging es auch in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum friedlich zu. Vor allem ging es um die Frage: Wie geht Deutschland mit der Abspaltungspolitik des amerikanischen Präsidenten um.

Sorge wegen Ausstieg aus Atomabkommen

Merkel bezeichnete den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran als " schweren Einschnitt " für die internationale Zusammenarbeit bezeichnet. Die einseitige Aufkündigung sei ein " Grund großer Sorge ", sagte sie bei der Podiumsdiskussion vor Tausenden Besuchern.

Großes Interesse der Besucher

Volker Nikolai-Koß und seine Mutter hatten Fragen zum Thema Gerechtigkeit

Im Vorfeld zur Veranstaltung hatten sich die Besucher Gedanken gemacht, welches ihre Schwerpunkte wären. Volker Nicolai-Koß aus Münster etwa: " Mich interessiert Merkels Meinung zum Thema Frieden allgemein. Hier ist so viel im Argen, sozialer Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft sind mir wichtige Anliegen. Wie will die Bundesregierung sozialen Unfrieden verhindern ?"

Melanie Recker aus Erlangen und ihre Familie wollten Angela Merkel einmal live sehen

Das Thema Umweltschutz wäre Melanie Recker aus Erlangen wichtig gewesen. Sie war mit ihrer Familie in der Halle Münsterland. " Welche Auswirkungen hat Donald Trumps Ausstieg aus dem Klimaabkommen ?", wollte sie wissen.

Merkel erntete Applaus für ihre Zusage, sich für den Frieden in Syrien zu engagieren. Auch für ihr Versprechen, ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. Vor allem, weil sie dabei die humanitäre Verantwortung für Flüchtlinge aus Krisenregionen nicht vergessen will.

Viele Fragen aus dem Publikum

Mehr als 100 Fragen aus dem Publikum werden gesammelt und gemeinsam mit Merkel, dem Entwicklungsökonom Tilman Brück und Peter Kardinal Turkson vom Vatikan diskutiert.

Vincent Exterkate war mit der Diskussion zufrieden

Vincent Exterkate aus den Niederlanden war mit der Veranstaltung sehr zufrieden. " Sie hat die Lage in Europa klar beschrieben und Hoffnung geschaffen. "

Stand: 11.05.2018, 13:55