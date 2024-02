Für immer Frühling: Wie der Song zum Lied der Anti-AfD-Demos wurde

Unzufriedenheit mit der Situation inspirierte Soffie

Begleitet von einer fröhlichen und eingängigen Melodie singt die 24-Jährige, die im normalen Leben Sofie Aspacher heißt, davon, wie sie von einem Land träumt, in dem immer Frühling ist und es allen Menschen gut geht. Laut Songtext sind in diesem Land alle willkommen, es gibt keine Waffen und auch hohe Mauern sucht man vergebens.

Dass der Text so gut zur aktuellen Lage in Deutschland passt, ist kein Zufall. " Wie viele andere auch, bin ich gerade sehr unzufrieden damit, was in der Welt passiert ", erklärt die Sängerin, wie sie zu dem Lied inspiriert wurde. " Und da habe ich mir überlegt: Wie könnte denn eine Welt aussehen, in der niemand mehr leidet und wir uns mehr zuhören? " Am Klavier seien dann ganz schnell die Bilder gekommen, die sie nun besingt.

Protest-Song der Demokratie-Bewegung

Dass das Lied mittlerweile zu einer Art Hymne für die Demonstranten auf der Straße geworden ist, freut Aspacher zwar, darauf angelegt habe sie es jedoch nicht. " Es gab keine wirkliche Intention für den Song ", sagt sie. " Ich habe einfach geschrieben, was ich gefühlt habe. " Offenbar spricht sie damit aber vielen Menschen aus dem Herzen.

Die Musikwissenschaftlerin Dr. Ann-Kristin Herget von der Technischen Universität Dortmund wundert das nicht. " Das Lied erfüllt mehrere Kriterien, die die Chance steigern, dass es sich auf Social Media verselbstständigt ", sagt sie im Gespräch mit dem WDR . " Die Melodie ist ein Faktor, aber auch der Inhalt und Aufbau des Textes tragen dazu bei. "

Parallelen zu Danger Dan