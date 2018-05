Wegen eines aufziehenden Unwetters musste eine zentrale Gedenkveranstaltung zum Mordanschlag vorzeitig abgebrochen werden. Für die rund 300 Teilnehmer wurden Busse bereitgestellt, um Schutz vor Gewitter und Regen zu finden. Am Dienstagnachmittag (29.05.2018) hatte Außenminister Heiko Maas ( SPD ) und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu an dem Mahnmal der Toten gedacht. Ihre geplanten Reden konnten die Minister nicht halten.

Schüler erinnern mit einem Sternmarsch

Das Gedenken an den Mordanschlag vor 25 Jahren hat in Solingen mit einem Sternmarsch und einer Kundgebung von rund 400 Schülerinnen und Schülern begonnen. Sie waren durch die Stadt gezogen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Lautstark warnten sie vor Fremdenhass. An der Aktion nahmen weniger Menschen teil, als im Vorfeld angenommen worden war.

"Solingen ist kein lokales Ereignis"