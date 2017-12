In Russland wird der 6. Dezember nicht als Nikolaustag gefeiert. Trotzdem kamen tausende russisch-orthodoxe Gläubige in die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, um die Gebeine des Heiligen Nikolaus von Myra zu küssen. Nachdem die Reliquie 930 Jahre in der Basilika San Nicola im italienischen Bari aufgewahrt wurde, kam sie am 21. Mai 2017 in der russischen Hauptstadt an.