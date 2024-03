Osterhexen in Schweden

Am Gründonnerstag verkleiden sich die Kinder in Schweden mit Besen, Kopftuch und einem langen Kleid als Hexen. Dann ziehen sie von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten in einer Kaffeekanne. Jeder Spender bekommt ein selbst gemaltes Bild mit Ostermotiven. Die Tradition geht auf die Osterhexe Påskkärring zurück, die an diesem Tag auf ihrem Besen zu einem Berg fliegen soll.