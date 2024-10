Zum Tag der Deutschen Einheit: Staus durch Berufsverkehr

Wie erwartet gibt es keinen immensen Reiseverkehr. Staufrei ist Nordrhein-Westfalen dennoch auch am Mittwochnachmittag nicht. Voll sind die üblichen Pendlerstrecken: der Kölner Ring, die A3 Köln-Oberhausen sowie die Autobahnen durch das Ruhrgebiet. Auch rund um die dauergesperrte A45 in Lüdenscheid und die A40 Sperrung in Bochum sind Staus leider normal.

Mittwochnachmittag: Berufsverkehr in NRW

Das WDR-Verkehrsstudio verzeichnete um 14:45 Uhr rund 190 Kilometer Stau und stockenden Verkehr in NRW. Um 16:20 Uhr waren es knapp über 280 Staukilometer, was einer belebten Verkehrslage im Herbst entspricht. Los ging es, ähnlich einem Freitag, bereits etwas früher.

Der Tag der Deutschen Einheit fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag, außerhalb der Herbstferien in NRW . Diese günstige Konstellation, die mit nur einem Urlaubstag ein langes Wochenende ermöglicht und nicht in den Ferien liegt, gab es zuletzt vor fünf Jahren. In einigen Bundesländern beginnen zudem bereits die Herbstferien. Voller werden kann es auf der A1 nach Hamburg, der A2 Richtung Berlin und der A3 gen Arnheim. In Nordrhein-Westfalen ist der Freitag ein normaler Schultag. Darüber hinaus starten schon eine Woche später die Herbstferien. Somit dürfte es keine spürbare Reisewelle geben. Regenwetter und Unfälle können jedoch jederzeit zu langen Wartezeiten führen. Grundsätzlich zieht der Verkehr jetzt zum Herbst weiter an.

Bauarbeiten: A46 bei Wuppertal und A59 bei Leverkusen

Von Freitag um 20 Uhr ist auf der A46 Richtung Dortmund zwischen Wuppertal-Barmen und Wichlinghausen nur eine Spur frei. Zudem sind die Auffahrten gesperrt. Bis Montagmorgen wird hier die Fahrbahn erneuert. Von Freitag um 22 Uhr können Autofahrende auf der A59 im Kreuz Leverkusen-West für knapp vier Wochen nicht weiter zur Rheinallee fahren und umgekehrt. Die Verbindungen zur A1 bleiben jedoch offen. Dort wird die alte Rheinbrücke zurückgebaut. Umleitungen führen über die A3-Anschlusstelle Leverkusen-Zentrum und den Willy-Brand-Ring. Der Rad- und Fußverkehr kommt hier ohne großen Umwege durch.

Shoppingverkehr: Geöffnete Läden in den Niederlanden

Am Tag der Deutschen Einheit (03.10.) haben die Geschäfte in den Niederlanden normal geöffnet und locken zum Einkaufsbummel. Trubelig werden kann es dann auf der A3 nach Arnheim, der A4 Richtung Eindhoven, der A40 Richtung Venlo, der A52 Richtung Roermond und der A57 nach Nimwegen.