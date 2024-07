Berufsverkehr: Sommerferienstart und EM in NRW

Trotz Start in die Sommerferien sieht es auf den Straßen ganz gut aus. Staufrei ist Nordrhein-Westfalen selbstverständlich auch an diesem Freitagnachmittag nicht: Das WDR-Verkehrsstudio verzeichnete um 13:45 Uhr bereits um die 200 Kilometer Stau und stockenden Verkehr in NRW . Um 15 Uhr waren es mehr als 250 Kilometer. Lange Wartezeiten gab es auch heute wieder bei der Einreise nach Deutschland an den Grenzübergängen. Während der EM finden dort Kontrollen statt. Eigentlich ein ganz normalen Freitag, nur dass der Berufsverkehr etwas früher startete. Klar: Viele Kinder sind heute eher zu Hause und um 18 Uhr ist Fußball gucken angesagt.



Anders als viele meinen, hat der Ferienbeginn kaum noch Auswirkungen auf den Auto-Verkehr im Land. Der kann sich nämlich entspannt auf mehrere Wochen verteilen. Die stärksten Reisetage sind die Samstage und Sonntage.

Reiseplanung: EM -Fußballspiele

Bei Fußballbegeisterten könnte sich die Reiseplanung in diesem Jahr an den Spielzeiten der EM orientieren. Der Ball rollt am ersten Ferienwochenende zum Viertelfinale am Freitag (5.7.) um 18 Uhr in Stuttgart (Deutschland gegen Spanien) und um 21 Uhr in Hamburg sowie am Samstag (6.7.) um 18 Uhr in Düsseldorf und um 21 Uhr in Berlin. Am zweiten Ferienwoche wird am 9. in München und am 10. Juli in Dortmund (Halbfinale) gespielt. Das Finale steigt am 14. Juli um 21 Uhr in Berlin!



Tipp: Wer die Orte und Zeiten im Blick hat, kann während der Spiele sicher entspannt reisen.

Samstage sind Reisetage: Engstellen zwischen 10 und 17 Uhr meiden

Staus an den Feriensamstagen vorprogrammiert: Engstellen zu Hauptreisezeiten meiden.