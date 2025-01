A40-Sperrung: Brückenneubau bei Duisburg

Die A40 wird am Freitagabend zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Duisburg bis Montagfrüh gesperrt. Dort wird eine Brücke neu gebaut. An diesem Wochenende werden Betonfundamente für die Schutzplanken hergestellt.

A40 bei Duisburg: Sperrung in beiden Richtungen

Von Freitag (17.1.) um 21 Uhr ist die A40 zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Duisburg in beiden Richtungen bis Montag um 5 Uhr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert und führen über die umliegenden Autobahnen, also über die A3, A42 und A59. Zudem sind auf der A3 im Kreuz Kaiserberg in beiden Richtungen die Verbindungen zur A40 nach Venlo gesperrt. Offen bleiben die Verbindungen zur A40 in Richtung Essen.

Die drei weiteren geplanten Sperrungen im Kreuz Kaiserberg vom 23.01. - 27.01., 31.01. - 03.02. und vom 28.02. - 03.03. werden nicht stattfinden, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund dafür sei der Wintereinbruch und damit einhergehende Verzögerungen. Neue Termine sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

A40: Schutzplanken und -gerüst werden aufgestellt

Am ersten Wochenende werden Betonfundamente hergestellt, worauf anschließend Schutzplanken aus Stahl befestigt werden. “Diese sollen verhindern, dass Fahrzeuge von der Fahrbahn abkommen oder die Brücke beschädigen”, sagt Mario Korte von der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH. Nachdem die Schutzplanken montiert sind, soll mit dem Bau eines Schutzgerüstes begonnen werden, in dem schließlich die neue Brücke über die A40 fertiggestellt wird. Im Anschluss an die Arbeiten soll der Verkehr in verengten Fahrspuren laufen.

Umbau im Kreuz Kaiserberg soll bis 2030 dauern

Der Neubau ist Teil eines kompletten Umbaus des Autobahnkreuzes Kaiserberg, der im Jahr 2022 mit dem Abriss der alten Auto- und Eisenbahnbrücken begann. Bis 2030 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Mit der A3 und der A40 treffen bei Kaiserberg zwei wichtige Autobahnen sowie mehrere zentrale Strecken der Deutschen Bahn aufeinander. Täglich fahren hier bis zu 130.000 Fahrzeuge.