Verkehr in NRW: Wo es am Wochenende zu Christi Himmelfahrt voll wird

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Maiwochenende ist vor Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag lassen sich in ganz Deutschland vier Tage frei machen. Das werden viele nutzen, zumal das Wetter milde Temperaturen verspricht. Das verheißt nichts Gutes: Bereits am ersten Mai-Wochenende hat die WDR-Verkehrsredaktion nachmittags mehr als 400 Staukilometer in NRW gemeldet. An Christi Himmelfahrt geht es meist deutlich schlimmer zu.

Lange Staus Richtung deutsche und holländische Küste, Harz

Volle Autobahnen und Züge erwarten wir am Mittwoch (17. Mai) und am Sonntag (21. Mai). Alle, die in ein langes Wochenende aufbrechen, sollten Mittwochnachmittag in NRW mit sehr langen Staus rechnen. Los geht´s nach Schulschluss ab 13 Uhr. Voll wird es auf den Pendlerstrecken und auf den altbekannten Reiserouten ans Wasser, den Harz und die Eifel sowie das Sauer- und Siegerland. Erst zum frühen Abend wird es wieder ruhiger.

Besonders betroffen sein können:

A1 Köln-Dortmund- Bremen-Hamburg

A2 Dortmund-Hannover-Berlin

A3 Köln-Oberhausen-Arnheim / Richtung Holland

A31 Bottrop-Emden

Ausflugsverkehr: Eifel, Sauerland und Holland

Über das gesamte Wochenende hinweg rechnen wir mit Ausflugsverkehr. Die nahegelegenen Rad- und Wanderregionen sind beliebt für spontane Tagestrips - per Auto und Bahn. Besonders das Sauer- und Siegerland sowie die Eifel sind gut gebucht. Und auch in den Niederlanden werden die Outletcenter und geöffneten Innenstädte gerne angesteuert.

Fußgängerzone in Venlo

Regen Verkehr erwarten wir deshalb auf der A1 Richtung Blankenheim, der A44 Richtung Kassel, der B480 Richtung Winterberg und der A61 Richtung Mendig. Voll wird es in Richtung Holland auf der A3 Richtung Arnheim, der A4 bei Aachen, der A40 Richtung Venlo, der A52 Richtung Roermond und der A57-Nimwegen. Knubbelig wird es zudem vor den Ausfahrten zu den Freizeitparks, also der A46 vor Bestwig, der A31 bei Bottrop und der A553 vor Brühl.