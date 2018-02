2 für 300: Maastricht

Das Budget von 300,- Euro für zwei Personen wurde auch für Maastricht eingehalten

Die Moderatorin und ihr Kameramann entdecken noch weitere kuriose Highlights. Eine der schönsten Buchhandlungen der Welt (The Guardian), die in einer gotischen Kathedrale untergebracht ist. Eine multifunktionale Szenekneipe in einer ehemaligen Feuerwache. Ein Hotel, das sein Geschirr bei alten Maastrichter Bürgern eingesammelt hat und eine besondere Pommes-Spezialität, die satt und glücklich macht – für kleines Geld. Das ist nicht unwichtig. Denn Tamina und Uwe müssen, so ihre einzige Einschränkung, an zwei Tagen inklusive Hotel mit 300 Euro auskommen.

Taminas Fazit: „Maastricht ist die ideale Stadt für einen Wochenendtrip. In nur ein bis zwei Stunden Fahrzeit ist man in einer zauberhaften Welt mit unglaublich liebenswerten Bewohnern.“