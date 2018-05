Video: Angeklickt - Datenschutzgrundverordnung - was bringt sie?

Aktuelle Stunde | 13.04.2018 | Länge: 04:35 Min.

Der aktuelle Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica lässt einmal mehr daran zweifeln, dass solche Anbieter mit Nutzerdaten korrekt umgehen. Bislang konnten Unternehmen weitgehend im Verborgenen agieren. Doch das wird sich ändern: Am 25. Mai 2018 tritt europaweit die so genannte "Datenschutzgrundverordnung" in Kraft. Welche Vorteile dieses Wortungetüm für Benutzer bringt, erklärt Netzkenner Jörg Schieb. | video