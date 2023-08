Standarteinstellung: WLAN ist für andere sichtbar

Wenn man mal bei sich zu Hause die verfügbaren WLAN-Netze checkt, dann findet man meistens ca. ein halbes Dutzend. In der Regel sind das die von den Nachbarn und natürlich auch das eigene WLAN-Netz. Sie alle sind also sichtbar. Solange es dabei nur um die Nachbarn geht, sollte das eigentlich kein Thema sein. Aber wenn sich Hacker einklinken, kann es gefährlich werden.

WLAN-Netz vor anderen verbergen

Um das eigene WLAN zu verstecken, braucht es nur ein paar einfache Schritte. Wenn man z. B. eine Fritzbox hat, schreibt man in die Adresszeile des Internetbrowsers "fritz.box". Dadurch gelangt man ins Menü vom Router. Dort klickt man erst auf "WLAN" und dann auf "Weitere Informationen zum WLAN-Funknetz". Da kann man dann ein Häkchen setzen und das eigene WLAN-Netz verstecken.

Bei einem Router von der Telekom ist es im Prinzip auch nicht viel anders. Nur in dem Fall im Internetbrowser die Adresse "speedport.ip" eintippen und anschließend in den Router-Einstellungen erst "Konfiguration", dann "Sicherheit" und danach den Punkt "WLAN Sicherheitseinstellungen" aufrufen. Hier klickt man auf "SSID & Verschlüsselung". Dort lässt sich dann ebenfalls das WLAN verstecken. "SSID unsichtbar" heißt das in dem Fall. Einfach Häkchen dran, speichern und das war's.

Angeschlossene Geräte weiter verbunden

Auch wenn das WLAN-Netz unsichtbar ist, ändert sich für bereits ins Netz integrierte Geräte nichts. Sie bleiben weiterhin verbunden. Allerdings, wenn man ein neues Gerät im heimischen WLAN anmelden möchte, müsste man das noch mal kurz sichtbar machen. Sonst wird nämlich das eigene WLAN-Netz auf dem neuen Gerät nicht angezeigt und kann auch nicht verbunden werden.