SIM im Smartphone integriert

Bei einer eSIM handelt es sich im Prinzip um einen im Handy fest eingebauten Chip, auf dem die Zugangsdaten zum jeweiligen Mobilfunknetz hinterlegt und gespeichert werden. Der Vorteil ist: Man braucht keine "klassische" SIM-Karte mehr ins Handy einzulegen. Und: Es funktioniert mit jedem Netzbetreiber sowie mit fast jedem Mobilfunktarif. Außer bei Prepaid – da geht es derzeit noch nicht mit allen Tarifen bzw. Anbietern.

eSIM-Profil beim Mobilfunkanbieter bestellen

Wer ein eSIM-Profil haben möchte, bekommt von seinem Netzbetreiber einen Brief oder eine Mail mit einem QR-Code. In diesem sind alle erforderlichen Zugangsdaten enthalten, die sonst üblicherweise auch auf dem Chip der SIM-Karte hinterlegt sind. Diesen QR-Code scannt man einfach mit der Kamera vom Handy. So lassen sich die Daten vom QR-Code auf den entsprechenden Chip im Smartphone übertragen. Das funktioniert inzwischen mit immer mehr Handys. Vor allem neuere Geräte haben das oft automatisch mit drin. Bei Fitnesstrackern und Smartwatches funktioniert das mit der eSIM meistens auch.

Auch ein Anbieterwechsel ist möglich

Hat man bei einem neuen Anbieter einen Vertrag mit einer eSIM abgeschlossen und die entsprechenden Unterlagen zugeschickt bekommen, dann kann man einfach in den Einstellungen das eSIM-Profil vom alten Anbieter löschen und das neue (den neuen QR-Code) scannen und speichern. Wenn der alte Vertrag weiter gültig bleibt, können natürlich auch beide eSIM-Profile genutzt werden. Das ist ganz praktisch, wenn man z. B. einen beruflichen und einen privaten Anschluss hat.