Es gibt wohl kaum einen Teil des öffentlichen Lebens, der von den Corona-Schutzmaßnahmen nicht betroffen ist. Dies umfasst natürlich auch den Musikbereich, denn Großveranstaltungen wie Konzerte wurden komplett ausgesetzt und lange geplante Programme, Tourneen und Events mussten ersatzlos abgesagt werden. Auch bei den WDR -Ensembles führte dies zu einer dreimonatigen Konzertpause.

Untätig war man in dieser Zeit allerdings nicht. In den ersten Wochen haben sich die Musiker*innen noch auf viele Kammermusik-Projekte konzentriert, die im Internet als Video zu erleben waren. Die zunehmende Lockerungen ließen aber langsam die Möglichkeit einer Rückkehr in einen regulären Konzertbetrieb erkennen.

Vorbereitungen waren ein organisatorischer Akt

Der obligatorische Mundschutz durfte während der Konzerte abgenommen werden.

Am Wochenende war es endlich soweit: Am Freitag (19.06.2020) trat das WDR Sinfonieorchester in der Kölner Philharmonie auf, das WDR Funkhausorchester am Freitag und Samstag im Funkhaus Wallrafplatz und der WDR Rundfunkchor am Samstag in der Kirche St. Aposteln – und das alles erstmals wieder vor Publikum.

Die eigentlich geplante Aufführung des Sinfonieorchesters mit Beethovens Fantasie für Klavier, Chor und Orchester mit Igor Levit als Solisten konnte zwar aufgrund der großen Besetzung des Werkes nicht stattfinden, aber dafür gelangten in zwei einstündigen Konzerten Stücke von unter anderem Mozart, Schubert, Wagner, Enescu und Ibert mit kleinerem Orchesterapparat zur Aufführung – dies allerdings auch unter besonderen Bedingungen.