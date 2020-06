Der WDR, "ein Freund in der Not"

Hanns Hartmann war bis 1960 Intendant des WDR.

Vier Jahre später, am 1. Januar 1956, wurde der WDR gegründet; 2000 kam "die dritte Säule" des WDR, WDR.de, dazu. Hanns Hartmann, der erste WDR -Intendant, formulierte vor 64 Jahren das Ziel des WDR -Programms, das gerade heute fast aktuell anmutet: " Wie aber der Freund sich in der Not bewährt, so möchte der Westdeutsche Rundfunk auch in weniger guten Stunden Ihnen zur Seite sein mit dem Anspruch, den das Erhabene und Schöne, die Kraft des Gedankens und die Macht der Kunst tröstend zu spenden wissen. "

Seitdem haben unsere Vorgänger*innen Enormes geleistet und uns Sendungen hinterlassen, die heute noch zum Besten gehören, was Hörfunk und Fernsehen zu bieten haben.

Tom Buhrow stolz, ein Teil der Geschichte zu sein

Seit 2020 ARD-Vorsitzender

" 70 Jahre ARD : dazu hat auch der WDR enorm viel beigetragen und Meilensteine gesetzt. Ob Internationaler Frühschoppen, Monitor, Weltspiegel, die Tatorte aus Köln, Münster und Dortmund, die Sportschau oder aktuell die Carolin Kebekus Show, um nur ein paar Highlights zu nennen ", sagt ARD -Vorsitzender und WDR -Intendant Tom Buhrow zum 70. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. " Die ARD kann stolz sein auf ihre Geschichte und das, was sie in sieben Jahrzehnten hervorgebracht hat. Wir im WDR sind stolz darauf, Teil dieser Erfolgsstory zu sein ."