Gewerkschaften haben im WDR erneut zum Streik aufgerufen

Bevor sich die Tarifparteien am Freitag, den 23. August 2019, zur nächsten Verhandlungsrunde treffen, haben die Gewerkschaften alle Mitarbeiter*innen des WDR erneut zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordern unter anderem, dass sich die Tarifsteigerungen beim WDR weiter am Öffentlichen Dienst orientieren. Es ist der zweite Streik in dieser Woche.

Aufgrund des Streiks ist es zu Einschränkungen im Programm gekommen: am 20. August beim "ARD-Morgenmagazin", der Nachmittagssendung „Hier und heute“, den Hörfunk-Nachrichten und den „Lokalzeit“-Wiederholungen in der Nacht, am 22. August bei „Live nach neun“. Statt der Live-Sendung war im Ersten eine Best-of-Sendung zu sehen.

WDR-Verwaltungsdirektorin Dr. Katrin Vernau: "Noch in dieser Woche findet die nächste Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften statt, der wir aufgeschlossen entgegensehen. Um einen erfolgreichen Abschluss zu erzielen, müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Weiterhin gilt: Wir sind bereit zu einer Lösung, die unserer Verantwortung gegenüber den Beitragszahlern in NRW gerecht wird."

Bislang konnten sich die Gewerkschaften und der WDR noch nicht einigen, da die jeweiligen Forderungen bzw. Angebote weit auseinanderliegen. Der WDR ist bereit, bei den Gehältern auf die Gewerkschaften zuzugehen, wenn diese im Gegenzug Änderungen an der Gehaltsstruktur zustimmen.

Stand: 22.08.2019, 11:23