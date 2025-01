Katrin Vernau seit dem 1. Januar 2025 neue Intendantin des WDR

"Ich freue mich sehr, das Steuer an der Spitze des WDR zu übernehmen", sagte WDR-Intendantin Katrin Vernau, "wir sind auf einem guten Kurs – jetzt gilt es, die notwendigen Veränderungen mutig weiterzuführen. Dabei möchte ich noch stärker in den Austausch mit unserem Publikum kommen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Denn bei allem, was wir tun, geht es immer darum, den Menschen glaubwürdigen Journalismus und ein hochwertiges, vielfältiges Programm anzubieten."

Katrin Vernau studierte an der Universität St. Gallen und der Columbia University. 2001 promovierte sie an der Universität Potsdam im Bereich Public Management. Sie arbeitete rund zehn Jahre in der Unternehmensberatung, zuletzt als Partnerin bei Roland Berger. Sie war zudem Kanzlerin und Mitglied der Hochschulleitung an den Universitäten Ulm und Hamburg. 2022/2023 übernahm sie für ein Jahr das Amt der Intendantin des rbb. Neben ihrem Beruf engagiert sie sich ehrenamtlich: Sie hat für verschiedene Stiftungen gearbeitet und ist stellvertretende Vorsitzende des Hochschulrats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.