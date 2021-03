Jetzt Fotos mit der Maus machen - auch virtuell

Fans können sich hier jederzeit mit der Maus fotografieren. "Happy birthday, liebe Maus! Jetzt kann man Dich sogar mitten in Köln treffen. Für uns steckst du deine Spürnase tief hinein in die Dinge des Lebens und erklärst uns nun schon seit 50 Jahren die Welt. Dabei gehst du mit der Zeit und bist überall da, wo dein Publikum ist - im Netz, in der MausApp, im Fernsehen, im Radio und pünktlich zum Geburtstag auch als 3D-Version" , sagte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Enthüllung der neuen Mausfigur.