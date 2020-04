WDR startet neue Smart TV-App mit Maus und Elefant

Kinder und ihre Familien können so alle aktuellen Sendungen und ausgewählte Lach- und Sachgeschichten, die online unter www.die-maus.de verfügbar sind, jederzeit auch auf dem großen Fernsehbildschirm zu Hause anschauen. Auch die neue "Sendung mit der Maus zum Hören" ist in der Smart TV-Anwendung zu finden. Ebenfalls Teil des Angebotes: "Die Sendung mit dem Elefanten", die sich speziell an Vorschulkinder richtet.

Die Smart TV-App wird auf fast allen aktuellen HbbTV-fähigen Geräten angezeigt. Über den "Red Button" ist "Die Maus"-App in der Startleiste des WDR anwählbar. Zeitweise wird sie auch über eine Einblendung beworben und ist dann direkt über die gelbe Taste der Fernbedienung verfügbar – einfach per Knopfdruck, ohne zusätzliche Installation.

Osterferien vorbei – "Der André Unterricht" im WDR Fernsehen geht weiter

In Zeiten von Corona wird auch nach den Osterferien in NRW das Kinderprogramm im WDR Fernsehen fortgesetzt. Moderator André Gatzke und die Grundschullehrerin Pamela Fobbe sind in "Der André Unterricht" montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr auf Sendung. In der moderierten Programmstrecke für Grundschüler*innen läuft auch "Die Sendung mit der Maus".

Ab 20. April, montags bis freitags im WDR Fernsehen:

9.00 Uhr: Die Sendung mit der Maus Spezial

9.30 Uhr: Schrott or not?!

9.55 Uhr: Planet Schule

10.20 Uhr: Kann es Johannes?

10.45 Uhr: neuneinhalb

11 Uhr: Wissen macht Ah!

11.25 Uhr: Die Sendung mit der Maus

Stand: 20.04.2020, 13:30