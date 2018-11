Otto-Brenner-Preis für "docupy"

Der Otto-Brenner-Preis wird jährlich von der Otto-Brenner-Stiftung, der Wissenschaftsstiftung der IG Metall, zur "Förderung eines kritischen Journalismus" vergeben. Mit ihrem Preis für das beste Medienprojekt würdigt die Stiftung innovative und wegweisende Medienprojekte.

Das Team von "docupy" besetzt gesellschaftspolitische Themen mehrere Monate dokumentarisch in Fernsehdokus und in Clips online - auf Twitter, Facebook und Instagram. Nachdem das docupy-Team 2018 das Thema Ungleichheit mit Dokus und Online-Clips und dem #Ungleichland bearbeitet hat, geht es seit September 2018 um das Thema #Heimatland. Das Team fragt: Wer ist deutsch? Wer gehört dazu? Und was wollen wir sein: Heimat für jeden? Teil von Europa? Oder eine starke Nation, die ihre Grenzen schließt? Was stiftet Identität? Welche Werte wollen wir verteidigen?

Gestartet hat das "docupy"-Team mit einer Aktion in Chemnitz. Nach den Demonstrationen haben die "docupy"-Reporter Menschen vor Ort und auch Bundestagsabgeordnete gefragt: "Begegnen Sie Neonazis im Alltag?"

Stimmen aus Chemnitz und dem Bundestag: Begegnen sie Neonazis in Ihrem Alltag?

In der Online-Rubrik "Religion Talks" bringt docupy zwei Menschen unterschiedlicher Religion zusammen. Sie teilen eine Gemeinsamkeit. So treffen sich zum Beispiel eine Nonne und eine Muslima. Beide tragen ein Kopftuch und reden über Vorurteile und Haarpflege. Weitere Online-Aktionen sind geplant, in denen der Begriff Heimat und Werte in Deutschland hinterfragt werden. Ergebnisse und Reaktionen der Online-Aktionen werden auch in zwei Fernseh-Dokumentationen unter dem Titel "Heimatland" fließen, die nächstes Jahr im WDR und in der ARD ausgestrahlt werden.