Grundschüler*innen lernen mit neuen WDR-Angeboten

Damit zu Hause wegen geschlossener Schulen keine Langeweile aufkommt, bietet der WDR ab Montag, 23. März 2020, wochentags einen ganz besonderen Service: drei Stunden extra moderiertes Programm für die jüngsten Schülerinnen und Schüler – morgens von 9 bis 12 Uhr strahlt das WDR Fernsehen eine speziell für die Grundschüler*innen zusammengestellte Sendestrecke aus.

WDR-Moderator André Gatzke, bekannt u.a. aus "Die Sendung mit dem Elefanten" und "Die Sendung mit der Maus zum Hören", moderiert den neuen Vormittag gemeinsam mit der Grundschullehrerin Pamela Fobbe. Beide führen nicht nur durchs Programm, sondern animieren die Schüler*innen zu Hause auch zum Mitmachen und Mitdenken.

WDR-Intendant Tom Buhrow: "Der WDR hat in dieser Ausnahmesituation eine besondere Verantwortung und Aufgabe – auch mit unseren Bildungsangeboten. Wir entwickeln Alternativen und Ideen, um Wissen und Bildung auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler im 'Home Office' anzubieten – schnell und unbürokratisch umgesetzt. Wir wollen angesichts von geschlossenen Schulen und Kitas damit Familien ein Stück Lebenshilfe bieten."

Mit dabei beim neuen Vormittag für Grundschüler*innen ist natürlich "Die Maus" mit Lach- und Sachgeschichten, die zum spielerischen Lernen vor dem heimischen Bildschirm einladen. Das Besondere: Täglich beantwortet Ralph Caspers im Vorfeld Fragen der jungen Zuschauer*innen zum Coronavirus, z.B. die Frage von Bruno (9): "Warum hilft es, wenn wir schulfrei haben?" Ralph Caspers beantwortet jede Frage tagesaktuell, und mit Hilfe von Emojis erklärt er die exponentielle Verbreitung des Coronavirus – kinderleicht zu verstehen. Auch online bietet "Die Maus" auf einer Extra-Themenseite viel Wissenswertes rund um Corona. Und wer die Ausstrahlung am Vormittag verpasst, kann sie sich per Maus-App oder in der Mediathek ansehen.

Umfangreiches Angebot

André Gatzke und Grundschullehrerin Pamela Fobbe präsentieren darüber hinaus Spezialausgaben von "Die Sendung mit der Maus" – denn jeden Tag gibt es auch eine Auslandsmaus. Mit der Comedyserie "Kaiser! König! Karl!" tauchen Kinder in die Geschichte ab und reisen mit Straßenkater Karl ins Mittelalter oder zu den alten Römern. Sportliche Herausforderungen muss Johannes Büchs in der Reihe "Kann es Johannes?" bewältigen. Und Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers vermitteln auch ohne Schulhof täglich Schulhofwissen getreu dem Motto "Wissen macht Ah!". Ein Angebot speziell für Grundschüler*innen von "Planet Schule" rundet das neue Kinder- und Bildungsangebot am Vormittag ab. Neben vielem anderen werden hier Filme aus der WDR Klangkiste gezeigt, in denen Mitglieder des WDR Sinfonieorchesters Kindern verständlich ihre Instrumente vorstellen.

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen begrüßt die Initiative des WDR für die Zielgruppe. Die Sendestrecke im WDR, die sich von 9 bis 12 Uhr speziell an Grundschüler*innen richtet, ist Teil eines Gesamtangebots innerhalb der ARD. Dieses bietet für alle Altersgruppen der von den Schul- und Kitaschließungen betroffenen Kinder täglich ausgewähltes öffentlich-rechtliches Programm.

Das TV-Programm wird online ergänzt durch Lernspiele, Apps und Simulationen. Alles zu finden unter www.wdrmaus.de und www.planet-schule.de sowie www.wdr.de/schule/digital. Im Radio und als Podcast können sich alle auch auf tägliche Ausgaben von "Die Sendung mit der Maus zum Hören" freuen.

Der neue Vormittag im WDR Fernsehen ab 23. März, montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr:

9 Uhr: "Die Sendung mit der Maus Spezial" (Auslandsmaus)

Ca. 9.35 Uhr: "Wissen macht Ah"!

Ca. 10 Uhr: "Planet Schule"

Ca. 10.30 Uhr: "Kann es Johannes"

Ca. 11.00 Uhr: "Kaiser! König! Karl!"

Ca. 11.30 Uhr: "Die Sendung mit der Maus"

Stand: 20.03.2020, 13:00