Dr Zoch kütt als Puppenspiel

Entgegen anderslautenden Gerüchten findet der Kölner Rosenmontagszug 2021 doch statt. Allerdings im Maßstab 1:3 in der Eventhalle des Karnevalsmuseums. Die Jecken vom Festkomitee Kölner Karneval um Zugleiter Holger Kirsch hatten eine Idee ganz nach dem Motto der Session "Nur zesamme sin mer Fastelovend": Gemeinsam mit dem legendären Hänneschen Puppentheater veranstalten sie den ausgefallensten "Zoch". Damit nicht nur das anwesende Stockpuppen-Publikum vor der Altstadtkulisse etwas davon hat, sondern auch die Zuschauer*innen zu Hause, ist der WDR mit seinen Kameras vor Ort. Eigentlich wie jedes Jahr. Nur die Produktionsbedingungen sind ein bisschen anders.

WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn

Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder, freut sich über diese Lösung: "Es gab so viele Planungen, zwischenzeitlich sollte der Zug im Fußballstadion stattfinden, was aber mit Blick auf steigende Inzidenzwerte rasch wieder verworfen wurde. Die liebevolle und höchst kreative Umsetzung, die jetzt mit den Hänneschenpuppen gefunden wurde, wärmt die jecke Seele in dieser historischen Session. Und sie ist unter Einhaltung aller Hygienevorschriften hergestellt worden, da die Sicherheit aller Beteiligten größte Priorität besitzt."

Insgesamt 30 Wagen bilden den Zug, darunter der Zugleiterwagen und Prunkwagen der Karnevalsgesellschaften. Die Persiflage-Wagen, das Herzstück des Zuges, sind Miniaturausgaben der für den echten Zug geplanten Wagen. Die jecken Kommentare zum Zeitgeschehen behalten auch im Kleinformat ihre Relevanz.

Die echte Monika Salchert und der echte Guido Cantz kommentieren den Zug und sorgen für den realistischen Rosenmontagszugs-Moderations-Sound.

Das Rahmenprogramm, moderiert von Sabine Heinrich, gestalten in der Wagenbauhalle und im Karnevalsmuseum Kasalla und Brings, Volker Weininger als Sitzungspräsident, Susanne Pätzold als Funkenmariechen sowie Jürgen Beckers und Wicky Junggeburth als sie selbst.

Auch für andere ausgefallene Züge und Veranstaltungen in ganz NRW hat der WDR zusammen mit den Aktiven des Karnevals alternative Formate entwickelt. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug wird durch eine Reportage aus der Wagenbauhalle von Jaques Tilly ersetzt. (Satire, Stöckelschuh und ein Senftopf – Das Beste vom Düsseldorfer Karneval, WDR Fernsehen, Montag, 15. Februar, 13.05 Uhr). Aus der Münsteraner Altstadt melden sich Lisa Feller und Sitzungsmoderator Uwe Koch, präsentieren Schätzchen aus dem Archiv und treffen ganz zufällig die ein oder andere Größe des westfälischen Karnevals ("Westfalen haut auf die Pauke", WDR Fernsehen, Dienstag, 16. Februar 2021, 20.15 Uhr), "Karneval in Köln" (WDR 4, Samstag, 13. Februar, 20.00 bis 24.00 Uhr, Das Erste, Montag, 15. Februar, 20.15 Uhr) läuft dieses Jahr ohne Publikum. ohne Elferrat, ohne Polka, aber ideenreich und hochkarätig besetzt. Die Stunksitzung zeigt eine Mischung aus frisch gedrehten aktuellen Sketchen und beliebten Klassikern (WDR Fernsehen, Montag, 11. Februar, 22.15 Uhr, WDR 5, Samstag, 13. Februar 2021, 15.00 - 17.00 Uhr).

Das tröstet nicht nur die Zuschauer*innen sondern unterstützt die Karnevalisten in schwierigen Zeiten, nicht zuletzt durch Lizenzzahlungen für die Leistungen der Veranstalter und Künstler*innen.

Karnevalsamstag können sich die Jecken im WDR Fernsehen um 20.15 Uhr eine Zusammenstellung der besten Redner anschauen, am Sonntagabend ist es zur selben Zeit ein großartiges "Tauschkonzert" der kölschen Bands.

Karneval als Brauchtumserzählung für Alt und Jung, Stadt und Land, traditionell und modern, so sehen wir unsere Aufgabe in der Unterhaltung", sagt Karin Kuhn, "dies gilt in guten und in schlechten Zeiten. Meine Begeisterung gilt neben der kreativen, inhaltlichen Befassung auch der lösungsorientierten Herangehensweise aller Beteiligten aus Redaktion und Produktion"