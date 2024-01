Blauer Panther für WDR-Koproduktion

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist der erste, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird: Sogenannte War-Toker:innen berichten von der Front, Videos von Influencer:innen, die sich mit dem Krieg auseinandersetzen, gehen viral, und aus Trollfabriken werden Instagram-Posts abgesetzt, die den Überfall auf die Ukraine rechtfertigen sollen. So zeigt der Film die neuen Frontlinien der virtuellen Angriffsführung, dekonstruiert ikonische Bilder und gewährt Einblicke in die Trickkiste der Kriegspropaganda, die Spindoktoren, wie beispielsweise Wladimir Solowjow, auch die "Schnauze Putins" genannt, virtuos beherrschen.

"Saskia Geisler und Kristian Kähler vermitteln nicht nur instruktive Erkenntnisse zum Russland-Ukraine-Konflikt, sondern tragen auch zur Stärkung der Medienkompetenz generell bei" , so die Begründung der Jury.

Der Preis "Blauer Panther" wird seit 2022 in München vergeben. Neben deutschen TV-Produktionen werden auch deutsche Produktionen von Streaming-Anbietern und Produktionen aus dem Web berücksichtigt. In diesem Jahr werden insgesamt 20 Preise vergeben.