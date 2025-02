Mitternachtsspitzen

Kabarettisten haben's schwer. Wann immer etwas passiert in dieser Welt, müssen sie es aufgreifen, zu Satire verarbeiten und unter das Volk bringen. Im Fernsehen haben es Kabarettisten besonders schwer. Denn hier gibt es statt eines begeisterten Publikums vor der Bühne auch noch die Quoten... Doch es gibt noch ein paar Oasen, in denen sich Kabarettfreunde an Spitzzüngigem laben können, wie Dürstende an der kühlen Quelle. Eine davon heißt "Mitternachtsspitzen". | mehr