Von der Lippe wird 75 und will nur spielen

Stand: 12.06.2024, 08:35 Uhr

Er gehört zu den größten Entertainern, Comedians, Musikern, Sängern, Literaten, leidenschaftlichen Köchen und Zauberern unseres Landes. Mit Sendungen wie "Geld oder Liebe", "So isses", "Donnerlippchen", "Wat is?", "Was liest Du?" und vielen mehr hat er deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Und nun wird Jürgen von der Lippe 75 Jahre alt und was will er? Jürgen von der Lippe will nur spielen!