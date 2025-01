Nach seinem Abschluss an der Universität ergattert Rowan Atkinson schnell verschiedene Rollen. So spielt er 1979 in dem Kurzfilm "Canned Laughter" und der Serie "The Innes Book of Records" mit. Das Foto zeigt ihn zusammen mit John Cleese und Pamela Stephenson im Einsatz für die gute Sache. Sie sind 1981 Teil einer Gala zugunsten von Amnesty International, zu der sich jedes Jahr Künstler aus ganz England zusammenfinden.