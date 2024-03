Eine Radau-Combo! So werden "The Who" zu Anfang ihrer Karriere noch genannt, denn ihre Musik ist zunächst deutlich aggressiver als die von den Beatles oder den Rolling Stones. Mit Songs wie "My Generation", "Substitute" oder "The Kids Are Alright" begeistern sie vor allem ihre jugendlichen Fans. Das Bild zeigt Keith Moon, Pete Townshend, Roger Daltrey und John Entwistle Mitte der 1970er Jahre.