Als Hollywood-Star etablierte er sich mit Filmen wie "Ein Offizier und Gentleman" (1982) und "Atemlos" (1983). Sein Aussehen und sein Talent für charakterstarke Rollen brachten ihm die Hauptrollen ein. Den Titelsong "Up Where We Belong" von "Ein Offizier und Gentleman" wollte der Produzent erst aus dem Film streichen. Das Lied stieg später auf Platz Eins in den US -Charts und gewann einen Golden Globe und einen Oscar.