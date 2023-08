1980 landet Newton-John mit "Xanadu", einem weiteren Musicalfilm, im Kino einen Flop. An der Seite der Musical-Legende Gene Kelly (in seinem letzten Film) und des Newcomers Michael Beck wird sie von der Kritik verrissen. Auch beim Publikum kommt die Melange aus Liebesfilm und Roller-Disco-Show nicht an. Der Soundtrack, der zusammen mit der Gruppe Electric Light Orchestra aufgenommen wird, verkauft sich dagegen ausgezeichnet. In den USA steht die Single "Magic" wochenlang auf Platz eins, während Olivia Newton-John in Europa mit dem Titel-Song "Xanadu" die Charts anführt. In dieser Zeit feiert sie außerdem Erfolge mit Duetten: "Suddenly" mit Cliff Richard und "I Can't Help It" mit Andy Gibb.