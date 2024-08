Das künstlerische Talent ist ihm in die Wiege gelegt: Sein Vater war Regisseur, seine Mutter und auch sein Großvater waren Schauspieler. Trotzdem lernt Jan Josef Liefers erst etwas "Bodenständiges". In Dresden, wo er auch aufwächst, macht er eine Tischlerlehre. Danach aber widmet er sich endgültig seiner Leidenschaft und studiert an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Er spielt in Theaterstücken mit und ist daraufhin auch schon bald in Fernsehen und Kino zu sehen.