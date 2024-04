ESC-Kommentator: Thorsten Schorn wird der neue Peter Urban

Schorn war 2015 beim Deutschen Radiopreis als bester Moderator ausgezeichnet worden und erhielt 2020 gemeinsam mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger den Deutschen Fernsehpreis für seine Leistung als Spielleiter der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

Gastgeber Schweden stellt Malmö als Austragungsort

Schweden ist zum siebten Mal Gastgeberland des internationalen Musikwettbewerbs. Im vergangenen Jahr hatte die schwedische Sängerin Loreen (40) mit ihrem Song "Tattoo" den Song Contest gewonnen. Deutschland geht in diesem Jahr mit dem Popsong "Always On The Run" des Musikers Isaak (28) aus Ostwestfalen an den Start.