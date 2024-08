Kein Wunder: wir reden hier von der großen Zeit von Madonna, Whitney Houston und Wham, aber auch der Neuen Deutschen Welle - mit Nena, Falco und Peter Schilling. Doch wer gehört sonst noch alles zu den Musik-Stars der 80er?

I Wanna Dance with Somebody - 80er Hits aus der Rollschuhdisco liefert die ultimative Playlist der 80er - also: Vorwärts in die Vergangenheit, feiern wir dieses legendäre Jahrzehnt mit den 80er Hits aus der Rollschuhdisco.

Mit dabei sind u.a. Whitney Houston, Madonna, Kool & The Gang, Eurythmics, Michael Jackson, Nena, Falco, Peter Schilling, Van Halen, Cyndi Lauper, New Order, Bronski Beat 90 Minuten der Sound der 80er - Ohrwurm-Garantie inklusive.