In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, drehte Loriot noch einmal so richtig auf. 1988 brachte der damals 64-Jährige "Ödipussi" in die Kinos, seinen ersten Spielfilm. Über vier Millionen Zuschauer sahen die Tragikomödie über einen Möbelverkäufer, der unter seiner herrischen Mutter leidet.