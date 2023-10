Jürgen Beckers: Isch glaub' et Disch!

Im Karneval ist Jürgen B. Hausmann längst ein Star. Aber als brillanter Kabarettist ist der Rheinländer ein Mann - und ein Muss - für jede Jahreszeit. Denn auch in seinem Kabarettprogramm geht's urkomisch zu.

Nun kann sich das Publikum auf den Kabarettisten freuen, wenn er sein Werk "Isch glaub' et disch!" präsentiert. "Isch glaub' et disch!", so herrlich kann sich wohl nur ein echter Rheinländer wie Jürgen B. Hausmann echauffieren!

In seinem gleichnamigen Programm hat Hausmann wieder jede Menge ulkige Typen, außergewöhnliche Begegnungen und seltsame Situationen verarbeitet, über die er sich nur wundern, aufregen und den Kopf schütteln kann. Oder über die er zusammen mit dem Publikum ganz einfach mit rheinischer Gelassenheit herzhaft lacht.